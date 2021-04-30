Komşusunu dövdüğü için cezaevinde yatan Halil Sezai o günleri anlattı
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Komşusunu dövdüğü için cezaevinde yatan Halil Sezai o günleri anlattı

Komşusunu dövdüğü için cezaevinde yatan Halil Sezai o günleri anlattı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz sene yaşlı komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde kalan şarkıcı Halil Sezai, Armağan Çağlayan'ın programına "Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm" diyerek yaşadığı günleri anlattı.

İsyan şarkısı ve başrolünde yer aldığı İncir Reçeli filmleriyle adından söz ettiren Halil Sezai, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' isimli programına konuk oldu. Bu tarz röportajlarda her zaman gerildiğini söyleyen Halil Sezai, geçtiğimiz yıl cezaevinde yatmasıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Karamsar ve kötümser bir insan olduğundan bahseden Halil Sezai, "Uyumayı çok severim. Yaptığım işten dolayı gece çalışıyorum. Gündüzleri uyuyorum. Kötü psikolojiyi atlatmak için uykuyu kullanıyorum. Pesimist bir insanım. Son dönemde keyfimi yerine getirmeye çalıştığım bir psikoloji içindeyim" dedi.

"HAPİSHANEDE BU DURUMA NASIL GELDİĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Geçtiğimiz yıl eylül ayında yaşlı komşusunu darp ettiği görüntüler ortaya çıkan ve sonrası 43 gün cezaevinde yatan Sezai, o günleri de şu sözlerle anlattı:

"Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu... Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı. Hapishanede çok zorlanmadım. Belki saçma olacak ama iyi geldi. Tek başıma bir oda verdiler, bahçesi de vardı. Yurt odası gibiydi. Bütün gün kitap okudum. Bu duruma nasıl geldiğimi düşündüm. Kendimle baş başa kalmak iyi geldi. Muhasebe yaptım biraz."

Komşusunu dövdüğü için cezaevine yatan Halil Sezai o günleri anlattı

"HAPİSHANEDEN ÇIKARKEN GARDİYANA DOMATESİ NERDE ALIYORSUNUZ DİYE SORDUM"

"Yaşadıklarım bende sosyal fobi yaşatmadı. Gardiyanından müdürüne çok teşekkür ederim. Ön yargımı da kırdılar. İnsanlara çok yardım ediyorlar. Yemekler çok güzel. Çıkarken 'Bu domatesi nereden alıyorsunuz?' dedim."

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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