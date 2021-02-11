Komşusuna yardım etmek isterken tutuklandı
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Komşusuna yardım etmek isterken tutuklandı

11.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:51
Komşusuna yardım etmek isterken tutuklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde komşusuna ait büfeye zorla girmeye çalışan hırsızları gören Tarık Tayşi polisi aradıktan sonra hırsızları kovaladı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde komşusuna ait büfeye zorla girmeye çalışan hırsızları gören Tarık Tayşi polisi aradıktan sonra hırsızları kovaladı. Yapılan incelemede kesinleşmiş cezası bulunan Tayşi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Atalar Mahallesi D-100 karayolu kenarında meydana geldi. Komşusunun büfesinin kapısının 2 kişi tarafından açılmak istendiğini gören Tarık Tayşi hemen polisi arayarak yardım istedi. Ardından hırsızları kovaladı. Polisin görgü şahidi olarak ifadesine başvurduğu Tayşi, kesinleşmiş hapis cezası çıkınca polis tarafından karakola götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Tayşi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


Komşusuna yardım etmek isterken tutuklandı
Komşusuna yardım etmek isterken tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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