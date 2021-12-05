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Komşularının 10 gündür haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Komşularının 10 gündür haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Antalya'da bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan ve bir haftadır haber alınamayan 41 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan ve bir haftadır haber alınamayan 41 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 781/1 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan vatandaşların Yavuz Tunç'tan bir haftadır haber alamadıkları ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açtığında evin salonundaki kanepe üzerinde Yavuz Tunç'un cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin Yavuz Tunç'un yakınlarına haber vermesiyle olay yerine gelen ağabeyi kardeşiyle yaklaşık 1 aydır görüşmediğini belirtti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Yavuz Tunç'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Komşularının 10 gündür haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Komşularının 10 gündür haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Komşularının 10 gündür haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Komşularının 10 gündür haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Komşularının 10 gündür haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Komşularının 10 gündür haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

Komşularının 10 gündür haber alamadığı adam evinde ölü bulundu

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