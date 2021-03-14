Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı

14.03.2021 00:51 | Son Güncelleme: 14.03.2021 00:59

Ümraniye'de bir evden kötü kokuların yükseldiğini fark eden vatandaşlar polise haber verdi. İtfaiye merdiveni ile balkondan eve giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Yalnız yaşayan talihsiz adamın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Atatürk Mahallesi, Gürbüz Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında yalnız yaşayan 87 yaşındaki Ahmet Cenikcioğlu'dan yaklaşık 15 gündür haber alamayan komşuları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bu sırada evden yükselen kötü kokuyu fark eden komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye merdiveni ile balkondan girdikleri evde yaşlı adamın çürümeye başlamış cansız bedeni ile karşılaştı.

"AKRABALARI 1 AYDIR HABER ALAMAMIŞ"

Aynı sokakta esnaf olan Mustafa Barut, "Şüphelenen komşular, ben de burada köfteciyim 30 senedir. 15 gün önce gördüm ben onu bir şeyler almış eve gidiyordu. Ondan sonra da görmedim. Akrabaları var, bir aydır haber alamamışlar. Komşular kokuyu fark etmiş, itfaiyeyi aramışlar. Ağır bir koku var, şüphelenmişler" şeklinde konuştu.

YAŞLI ADAMIN 15 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede yaklaşık olarak 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı
Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı
Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
ERHAN: Akrabaya bak ne kadar da seviyormuş adamı, bir aydır haber alamıyorlar gidip bakmıyorlar bile, komşuları desen koku gelene kadar baktıkları yok, şu dünyada paran varsa evin varsa iyi bir yerden emekli isen öyle dost akraba komşu oluyor vay beee, yaşlansam giderim huzur evinde kalırım alın maaşımı derim
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Akif Ersoy Ayşe Keşir Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Hakan Yılmaz Şevket Çoruh Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Komşuların kötü kokudan şüphelendiği evden yaşlı adamın cansız bedeni çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 11:08:30. #1.14#
title