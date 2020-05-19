Komşuları yardım etmezse aç kalıyorlar
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Komşuları yardım etmezse aç kalıyorlar

Batman'da 8 kişilik Geçik ailesi zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Komşuları yardım etmezse aç kalıyorlar
19.05.2020 16:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:20

Batman'da 8 kişilik Geçik ailesi zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Merkez Çamlıca Mahallesi 2418 sokakta ikamet eden Geçik ailesine komşuları ve hayırsever vatandaşlar yardım etmezse aç yatıyorlar. Daha önce çadırda yaşayan ve hayırsever bir vatandaş tarafından eve konulan aile zor şartlarda yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Aile fertlerinden Özlem Geçik, çaresiz durumda olduklarını söyledi. Geçit, "Bize yardım eli uzatılmasını bekliyoruz. Daha önce başka bir evde kirada oturuyorduk geçiniyorduk oradaki evimiz yıkıldığı için çıkmak zorunda kaldık. 15 gün boyunca çadırda kalmak zorunda kaldık. Hayırsever bir vatandaş bizi çadırda görünce bize ev tutu ve evin 2 ayın kirasını verdi. Allah onlardan razı olsun. Yaşadığımız evde 8 kişi kalıyoruz geçimizi zor bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Kayın babam eli sakat çalışamıyor ama sokakta karton toplayarak geçimizi onunla yapmaya çalışıyoruz. Akşam yiyecek yemeğimiz bile yok çocuklarımızın yiyeceği kahvaltı bile yoktur. Ne yapacağımızı bilemiyoruz hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Komşular arada bize yemek getiriyorlar ekmeğimizi veriyorlar Allah onlardan razı olsun. Hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Manşet

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