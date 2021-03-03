Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı
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Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı

03.03.2021 14:08 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:34
Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evde hayvan beslediği için komşuları tarafından şikayet edilen şahıs, belediye ekipleri kapısına dayanınca sinir krizi geçirerek çatıya çıktı. Güçlükle ikna edilen vatandaş hastaneye kaldırıldı.

İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde 6 katlı bir binada meydana gelen olayda evinde çok sayıda hayvan besleyen E.D., komşuları tarafından belediyeye şikayet edildi. Şikayet üzerine ihbar edilen adrese giden belediye ekipleri, beslediği hayvanları evden çıkarması için E.D.'ye ihtarda bulundu.

Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP ÇATIYA ÇIKTI

İhtar sonrası sinir krizi geçiren E.D., oturduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çatıya çıkan vatandaş, çatıdaki tuğlaları yere fırlattı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Komşuları beslediği hayvanları şikayet edince çatıya çıktı

EKİPLER BÜYÜK UĞRAŞ VERDİ

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince uzun süren çabalar sonucu sakinleştirilen E.D., ikna edilerek çatıdan indirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.D., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. E.D.'nin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Ekipler meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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