Komşuda 'inek ölümleri' iddiası üzerine Meriç'te harekete geçildi
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Komşuda 'inek ölümleri' iddiası üzerine Meriç'te harekete geçildi

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgesi olan Dimitrovgrad şehrinde bulunan bir çiftlikle Meriç Nehri'nden su içen ineklerin öldüğü iddiası üzerine, Türkiye tarafında hareket geçildi.

Komşuda 'inek ölümleri' iddiası üzerine Meriç'te harekete geçildi
28.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:58

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın bölgesi olan Dimitrovgrad şehrinde bulunan bir çiftlikle Meriç Nehri'nden su içen ineklerin öldüğü iddiası üzerine, Türkiye tarafında hareket geçildi. Edirne Valiliği koordinasyonunda, DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince, nehrin farklı noktalarından su numuneleri alındı.

İddiaya göre, Bulgaristan'da Meriç Nehri'nin suyundan içen 29 inek telef oldu. Türkiye sınırına yakın bölgesi olan Dimitrovgrad şehrinde bulunan bir çiftlikle bulunan inekler, çiftlik sahibi kadının iddiasına göre, son kez Meriç Nehri'nden su içti ve ardından telef oldu.

Komşu ülkedeki iddialar ve sosyal medya paylaşımlarının ardından Edirne Valiliği koordinasyonunda DSİ, AFAD, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Meriç Nehri'nin farklı noktalarından tedbir amaçlı su numuneleri aldı. İncelemelerin kısa süre sonra basın ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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