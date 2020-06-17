Komisyon'un bütçe sorumlusu Johannes Hahn: Kurtarma Fonu'yla Avrupa ekonomisine yatırım yapıyoruz Avrupa Birliği Covid-19 salgını nedeniyle tarihi bir duraklamayla karşı karşıya. Avrupa Komisyonu, 2021 – 2027 arası dönem için, bir kurtarma fonu da içeren bütçe teklifinde bulundu.

Avrupa Birliği Covid-19 salgını nedeniyle tarihi bir duraklamayla karşı karşıya. Avrupa Komisyonu, 2021 – 2027 arası dönem için, bir kurtarma fonu da içeren bütçe teklifinde bulundu.View on euronews Kaynak: Euronews.com