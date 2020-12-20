Komiser, temizlediği silahın ateş almasıyla yaralandı
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Komiser, temizlediği silahın ateş almasıyla yaralandı

20.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:23
Komiser, temizlediği silahın ateş almasıyla yaralandı

GAZİANTEP'te komiser M.M.O. (26), temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu kafasından yaralandı.

GAZİANTEP'te komiser M.M.O. (26), temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu kafasından yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M. M. O., evinde beylik tabancasını temizlemeye başladı. İddiaya göre, bu sırada kazara tetiğine dokunduğu tabancasından çıkan kurşun başına isabet etti. Silah sesini duyan annesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan komiser, özel bir hastaneye kaldırıldı. Bekar olduğu öğrenilen komiserin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de olayı haber alınca yaralı komiserin tedavi gördüğü hastaneye giderek bilgi aldı.

Komiser, temizlediği silahın ateş almasıyla yaralandı
Komiser, temizlediği silahın ateş almasıyla yaralandı
Komiser, temizlediği silahın ateş almasıyla yaralandı
Komiser, temizlediği silahın ateş almasıyla yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 15:26:33. #1.14#
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