KOMEK Makine Müzesi ile tarihe yolculuk
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KOMEK Makine Müzesi ile tarihe yolculuk

22.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:20
KOMEK Makine Müzesi ile tarihe yolculuk

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde açılan Makine Müzesi, ziyaretçileri keyifli bir tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde açılan Makine Müzesi, ziyaretçileri keyifli bir tarihi yolculuğa çıkarıyor. Mengene Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'nde (ASEM) sergilenen çalışır durumdaki emektar dikiş makineleri ve ütüler kursiyerler için eğitim amacıyla da kullanılıyor.

KOMEK bünyesinde açılan makine müzesi ile tarihi miras yaşatılıyor. Seydişehir'de yaşayan İbrahim Yiğit isimli bir vatandaş tarafından KOMEK'e bağışlanan 20 adet tarihi dikiş makinesi Büyükşehir Belediyesi Mengene ASEM'de sergileniyor. Türkiye'nin en eski modellerinden meydana gelen makinelerini görenler adeta tarihe tanıklık ediyor. Çalışır durumda olan dikiş makineler kursiyerler tarafından eğitim amaçlı da kullanılırken; ziyaret edenlerin ilginç bir sergiye tanıklık etmesini sağlayan müze, pandemi kurallarına uygun olarak ziyaret edilebiliyor. Dikiş makinesi, ütü gibi eski makinelerini vermek isteyenler, Büyükşehir Belediyesi Mengene ASEM Kurs Merkeziyle iletişime geçebiliyor. Müzeye makine bağışında bulunanlar için bir anı ve teşekkür duvarı da hazırlanıyor. - KONYA

KOMEK Makine Müzesi ile tarihe yolculuk
KOMEK Makine Müzesi ile tarihe yolculuk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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