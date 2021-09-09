Komedyen Tolga Çevik, tek kişilik gösterisiyle Gaziantep'te sevenleriyle buluşacak
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Komedyen Tolga Çevik, tek kişilik gösterisiyle Gaziantep'te sevenleriyle buluşacak

Komedyen Tolga Çevik, tek kişilik gösterisiyle Gaziantep'te sevenleriyle buluşacak
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Kültür Sanat

Komedyen Tolga Çevik, tek kişilik gösterisi "Tolgshow"u Gaziantepli hayranları için sahneleyecek.

Komedyen Tolga Çevik, tek kişilik gösterisi "Tolgshow"u Gaziantepli hayranları için sahneleyecek.

"Arkadaşım" karakteriyle sevenlerini güldüren Tolga Çevik, sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun Türkiye Turnesi ile izleyicinin karşısına çıkıyor.

Gösteride, gizemli yönetmen Fırat Parlak ve "minik" lakaplı müzisyen Özer Atik de seyirciyle buluşacak.

Gösteri 16 Eylül Perşembe Gaziantep Üniversitesi Mavera Açık Hava Sahnesi'nde saat 21.00'de izlenebilecek.

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Mabel Matiz de şarkılarını 18 Eylül Cumartesi saat 21.15'de Mavera Açık Hava'da hayranları için seslendirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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Komedyen Tolga Çevik, tek kişilik gösterisiyle Gaziantep'te sevenleriyle buluşacak - Haberler
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