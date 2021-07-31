Komedyen Sakallıoğlu'ndan tek kişilik performans
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Komedyen Sakallıoğlu'ndan tek kişilik performans

Komedyen Sakallıoğlu'ndan tek kişilik performans
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

OYUNCU ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, dün akşam Sarıyer'de uzun bir aradan sonra tek kişilik performans sergiledi.

OYUNCU ve komedyen Yasemin Sakallıoğlu, dün akşam Sarıyer'de uzun bir aradan sonra tek kişilik performans sergiledi. 

BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Doğru Koca Nasıl Seçilir", sahneyi dolduran izleyicilere iki saatlik bir serüven yaşattı. Oyuncu, kendi aile hayatından, kariyer basamaklarından çeşitli komik örnekleri eğlenceli bir dille söz ettiği gösteride, pandemi nedeniyle verilen uzun bir aradan sonra yeniden sahnede olmanın kendisini mutlu ettiğine değindi. 

SEYİRCİDEN ÇEYREK ALTIN

Yasemin Sakallıoğlu'nun gösteri sırasında anlatacağı hikayede kendisine yardımcı olması için çıkardığı bir izleyici, Sakallıoğlu'na çeyrek altın hediye etti. Hediyeyi, komedyenin kendi düğününde akrabalarından takı gelmediğini anlatması üzerine aldıklarını belirten izleyici, Sakallıoğlu'nu sevdiklerini de sözlerine ekledi. Bu olay üzerine sahnede renkli anlar yaşandı.

GELİRLER TEMA VAKFI'NA BAĞIŞLANDISakallıoğlu, etkinlikten önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, etkinlikten elde edilecek tüm gelirlerin, ülkedeki orman yangınlarıyla ilgili çalışmalara destek sağlanması adına TEMA Vakfı'na bağışlanacağını duyurdu. 

Komedyen Sakallıoğlu'ndan tek kişilik performans
Komedyen Sakallıoğlu'ndan tek kişilik performans
Komedyen Sakallıoğlu'ndan tek kişilik performans

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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