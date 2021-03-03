ESKİŞEHİR - Komedyen İsmail Baki Tuncer ünlülerin seslerini taklit ederek Kovid-19 aşısının önemine dikkati çekti
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ESKİŞEHİR - Komedyen İsmail Baki Tuncer ünlülerin seslerini taklit ederek Kovid-19 aşısının önemine dikkati çekti

03.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:13

Komedyen ve oyuncu İsmail Baki Tuncer, "Evreşe Yolları" türküsünden yaptığı uyarlamada, ünlülerin seslerini taklit ederek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmanın önemine dikkati çekti.

Komedyen ve oyuncu İsmail Baki Tuncer, "Evreşe Yolları" türküsünden yaptığı uyarlamada, ünlülerin seslerini taklit ederek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmanın önemine dikkati çekti.

Tuncer, Çanakkale yöresine ait türküyü Fatih Terim, Erman Toroğlu, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Kemal Sunal, Şener Şen ve Cüneyt Arkın'ın aralarında olduğu sanat ve spor dünyasından 13 ünlünün taklidini yaparak seslendirdi.

Türkünün nakaratını "Evet aşı koronayı savar savar, ben korkmam benim aşım var." diye değiştiren Tuncer, diğer sözlerde de ünlülerin sesinden aşı olmanın öneminin altını çizdi.

İsmail Baki Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının belirlediği grupların aşılanmasının ardından, eski günlere dönüleceği umudunu taşıdığını söyledi.

İnsanların moral ve motivasyonu için sosyal mesaj içeren konuları ele alıp halkı bilinçlendirmeye çalıştığını belirten Tuncer, "Bana göre sanatçı, topluma olan borcunu ancak böyle durumlarda ödeyebilir. Pandemi ile alakalı videolar yaparak vatandaşlarımızın yüzünde biraz da olsa tebessüm bırakmaya çalıştım." dedi.

Tuncer, dünyada sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklerin de dijitalleşmeye başladığını anlattı.

Dijitalleşen dünyaya sanatçıların da ayak uydurması gerektiğini kaydeden Tuncer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kültür, sanat alanında olan birçok dostumun zor dönemler geçirdiğini biliyorum. Bu her alanda geçerli. Ayakkabı boyacısı da etkileniyor, figürasyon da. Mühim olan değişime ayak uydurmak ve hem ülkeye hem de kendine değer katabilmek. Gün geçtikçe teknolojinin baskın olduğu bir yola girmiş olacağız. Yeni fikirlerin, ticari yolların önemi artıyor, sanat da bu kategoride."

ESKİŞEHİR - Komedyen İsmail Baki Tuncer ünlülerin seslerini taklit ederek Kovid-19 aşısının önemine dikkati çekti
ESKİŞEHİR - Komedyen İsmail Baki Tuncer ünlülerin seslerini taklit ederek Kovid-19 aşısının önemine dikkati çekti
ESKİŞEHİR - Komedyen İsmail Baki Tuncer ünlülerin seslerini taklit ederek Kovid-19 aşısının önemine dikkati çekti
ESKİŞEHİR - Komedyen İsmail Baki Tuncer ünlülerin seslerini taklit ederek Kovid-19 aşısının önemine dikkati çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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