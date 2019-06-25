Komedyen gençten duyarlılık örneği
Tekirdağ Malkara'da komik videolarıyla bilinen genç, kaza yapan aracın yardımına koştu.
Tekirdağ Malkara'da komik videolarıyla bilinen genç, kaza yapan aracın yardımına koştu.
Malkara ilçesinde paylaştığı videolar ile takipçilerini kahkahaya boğan Kahraman Koyuncu, Bağpınar - Tekke Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazaya duyarsız kalmadı. Koyuncu, şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada, sürücüye geçmiş olsun dileğinde bulundu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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