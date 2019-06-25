Komedyen gençten duyarlılık örneği

Tekirdağ Malkara'da komik videolarıyla bilinen genç, kaza yapan aracın yardımına koştu.

Malkara ilçesinde paylaştığı videolar ile takipçilerini kahkahaya boğan Kahraman Koyuncu, Bağpınar - Tekke Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazaya duyarsız kalmadı. Koyuncu, şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada, sürücüye geçmiş olsun dileğinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA