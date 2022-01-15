Komedi filmi "Her Şey Dahil" izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Başrollerini Gürgen Öz ile Gonca Vuslateri'nin paylaştığı komedi filmi "Her Şey Dahil", 25 Şubat'ta vizyona girecek.

Başrollerini Gürgen Öz ile Gonca Vuslateri'nin paylaştığı komedi filmi "Her Şey Dahil", 25 Şubat'ta vizyona girecek.

Yönetmenliğini Hakan Eser'in üstlendiği filmin başrol oyuncuları, fotoğraf çekimleri için bir araya geldi.

Yapıma ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu Gonca Vuslateri, uzun zamandır Gürgen Öz ile bir projede yer almak istediklerini, çekimlerin de çok keyifli geçtiğini söyledi.

Vuslateri, sette çok güldüklerini ve eğlendiklerini dile getirerek, "Trafiğin, hayatın içinde çekim yapılmadığı zaman normalde daha tedirgin olurum ben. Ama Datça o kadar güzel bir yer ki. Bu vesileyle biraz tatil yapmış olduk. Kimsenin olmadığı bir yer. Güzel bir sahil. Çekim alanı olarak tabii ki güzel tarafları olduğu gibi dezavantajları da oluyor ama herkes bir ay aile oluyor. Survivor gibi, kapanıp o koyda öyle çektik. Güzeldi bence." diye konuştu.

Başrolü paylaştığı Gürgen Öz'ün yeteneğine, zekasına ve doğaçlama gücüne işaret eden Vuslateri, "Gürgen benden büyük biliyorsunuz. Ben Gürgen'e hayran olarak yetiştim." dedi.

"İnsanların gülüp eğlenmeye ihtiyacı var"

Oyuncu Gürgen Öz de Vuslateri'nin kendilerini çok güldürdüğünü belirterek, "Gonca'nın içinde müthiş bir komedyen saklı." değerlendirmesinde bulundu.

Rol arkadaşının yeteneğinden söz eden Öz, "Gonca'nın zekasına, yeteneğine gerçekten siz de hayran olacaksınız. Biz gerçekten çok eğlendik. Keyifli bir iş çıktı. Gonca'nın dediği gibi, uzun süredir 'Bir proje denk gelse çalışsak.' diye konuşuyorduk. O yüzden çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Öz, sinema seyircisinin gülmeye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Sıkıntılı dönemler, pandemi bizi çok boğdu ve yordu birkaç yıldır. Onun dışında başka sıkıntılar da var. İnsanların gidip, gülüp eğlenmeye ihtiyacı var. Biz sette çok eğlendik. Seyircinin de eğleneceğini düşünüyoruz, eğleneceğine inanıyoruz." dedi.

Filmin çekimleri Datça'da yapıldı

Yapımcılığını Sacro Film şirketiyle Metin Özcan'ın, kreatif yapımcılığını ise Hande Alpaslan'ın üstlendiği "Her Şey Dahil"'in çekimleri Datça'da yapıldı.

Vuslateri ile Öz'ün yanı sıra filmde, Hakan Bilgin, Sinan Engin, Nikki Wild, Kaan Yılmaz, Aslı Bankoğlu, Rüya Coric, Özgün Bayraktar, Tuncay Beyazıt, Gülnihal Demir, Yağmur Ün, Gökhan Tevek, Berk Şişman ve Hazal Erişkin de rol aldı.

Film, Faruk, Ayhan ve Kasım'ın dedelerinden miras kalan koyu tatil köyüne çevirerek para kazanma ve arsanın kalan borcunu ödeme çabalarını konu alıyor.