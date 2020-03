Kombinlerinize Hassas Ve Şık Bir Dokunuş: Flam Kırçıllı Şal

05.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 13:54

İşlevsel tasarımı ve şık görünümü ile tesettür giyim kombinlerinin yeni parçası haline gelen flam kırçıllı şallar, günlük hayatta kullanılabildiği gibi düğün, nişan gibi özel davetlerde de tercih edilebiliyor. Renk ve tasarım özellikleriyle zarif görünüm sunan flam kırçıllı şallar, tesettür şal modelleri 2020 alternatifleri içinde farklı tasarımı ile öne çıkıyor.

ÖZEL DAVETLER İÇİN DOĞRU SEÇİM

Düğün, yemek gibi davetli olduğunuz özel ortamlarda şık görünmek için tercih ettiğiniz parçalara flam kırçıllı şalı ekleyebilirsiniz. Tesettür giyime şık ve hassas bir görünüm kazandıran bu özel tasarım ile muhafazakar giyim trendlerini yakalayabilir, bulunduğunuz ortamda adınızdan söz ettirebilirsiniz.

KOMBİNDE UYUM YAKALAMAK İSTEYENLERE

Giyim kombininde uyumlu ve dengeli bir görünüm elde etmek isteyenler şal örnekleri içinde kıyafetlerine göre uygun bir şal modeli seçimi yapmak istiyor. Omuz şalı olarak kullanılabilen ve kombinde renk ve tasarım olarak dengeyi sağlayan flam kırçıllı şallar, aradığınız kusursuz görünümü elde etmenizi sağlıyor.

İŞLEVSEL KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Qras'ın özel konsepti flam kırçıllı şal modelleri, özel tasarımı ile çok yönlü kullanım imkanı sağlıyor. Özel davetler için ideal bir tesettür giyim parçası olan kırçıllı şallar, günlük giyim de de kıyafetiniz için adeta bir dekor unsuru işlevi görüyor. Serin havalarda yanınızda bulunduracağınız bu özel şal modeli ile görünümünüzü bozmadan kombininizi hava şartlarına uyarlayabilirsiniz. Hafif yapısı ile sizi yormayacak olan kırçıllı şallar, özel yapısı sayesinde rahat bir kullanım sağlıyor.

GARDIROBUNUZDA FLAM KIRÇILI ŞALLARA YER AÇIN

Fonksiyonel tasarıma sahip olan flam kırçıllı şallar gardırobunuzun yeni kahramanı olacak. Her mevsim elinizin altında olacak olan bu özel tasarım ile kombinlerinizde kontrastı sağlayacak, her türlü hava durumuna uygun kombinler hazırlayabileceksiniz. İŞ hayatı, günlük hayat ve sosyal hayat için ideal bir seçim olan kırçıllı şallar her mevsim en büyük yardımcınız olacak.