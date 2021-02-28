Komandolar için atkı ördüler

KOCAELİ'nin Darıca ilçesi Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu öğrencileri, Hakkari'de görev yapan komandolar için atkı ördü. Öğrencilerin gönderdiği atkıları boyunlarına takan komandolar, fotoğraflarını göndererek teşekkür etti.

Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu 3 -E sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Zeynep İlhan öncülüğünde Hakkari'de görev yapan komandolar için atkı ördü. Atkıların askerlere ulaştırılması için gerekli izni ise Yüzbaşı Burak Coşkun verdi. Bu sırada, Burak Coşkun, Pençe-Kartal 2 Harekatı'nda şehit düştü. Atkı ve mektupları alan komandolar, minik öğrencilere teşekkür ederek fotoğraf gönderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol POLAT