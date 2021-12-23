Kolu hamur açma makinesine sıkışan kadın kurtarıldı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kolu hamur açma makinesine sıkışarak yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Mahallesi'nde bir evde kolu hamur açma makinesine sıkışan A.D. (59) için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Bunun üzerine kısa sürede eve ulaşan Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, kadının sıkışan kolunu makineden çıkarttı.

İlk müdahalesi olay yerinde 112 Acil Servis ekibince yapılan A.D, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elinde kırık ve ezikler olduğu öğrenilen kadının tedavisi sürüyor.

AA / Fikret Mazı - Son Dakika Haberleri

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