Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye ziyaretindeki koltuk krizinin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel fotoğraf çekiminin ardından iki koltuğa oturduğu, Von der Leyen'in ise ayakta kaldığı olayda duruma sessiz kalmakla eleştirilen Michel, "Görüntüler duruma kayıtsız kaldığım şeklinde yorumlandı ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Durumun daha da kötüleşmesi yerine görüşmemizin önemine dikkat çekmek istedik" dedi.

Doğu Akdeniz'deki gerilim ve mültecilerin durumu nedeniyle son yıllarda AB ile Türkiye ilişkileri sorunlu bir hal alırken, önceki gün Avrupa Birliği'nin iki üst düzey ismi Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

"KOLTUK KRİZİ" GÜNDEME DAMGA VURDU

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Ancak görüşmede konuşulanlardan daha çok, zirvedeki 'koltuk krizi' uluslararası basına damga vurdu.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Erdoğan ve Michel fotoğraf çekiminin ardından iki koltuğa otururken, ne yapacağını bilemeyen Von der Leyen ise şaşkınlıkla ayakta kaldı. Von der Leyen, şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra Erdoğan ve Michel'den uzakta kalan üçlü koltuğa oturdu.

"GÖLGELENMESİNDEN ÜZGÜNÜM"

Yaşanan bu duruma tepki vermemekle eleştirilen olayın baş kahramanlarından AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Michel, son derece önemli bir görüşmenin böyle bir olay nedeniyle gölgelenmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Michel, "Ortaya çıkan görüntüler duruma kayıtsız kaldığım şeklinde yorumlandı ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Durumun daha da kötüleşmesi yerine görüşmemizin önemine dikkat çekmek istedik. İstanbul Sözleşmesi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü gibi konuları konuştuğumuz bu önemli görüşmenin böyle bir olayla gölgelenmesinden dolayı üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik
Son dakika: Ramazanda tam kapanma olacak mı? Ramazanda yasaklar var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Son dakika: Ramazanda tam kapanma olacak mı? Ramazanda yasaklar var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
5 Nisan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Bildiri toplantısı kararları açıklandı mı?
5 Nisan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları neler? Bildiri toplantısı kararları açıklandı mı?
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Deniz Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:08:34. #1.14#
title