Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik

Çin gerilimi zirveye çıkardı! Akşener ve Yavaş tehdidinin ardından bir küstah çıkış daha

Erdoğan o ülke için talimat verdi, 48 gün içinde bitirildi! Türkiye tarafından yönetilecek

Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Türkiye ziyaretindeki koltuk krizinin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Michel fotoğraf çekiminin ardından iki koltuğa oturduğu, Von der Leyen'in ise ayakta kaldığı olayda duruma sessiz kalmakla eleştirilen Michel, "Görüntüler duruma kayıtsız kaldığım şeklinde yorumlandı ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Durumun daha da kötüleşmesi yerine görüşmemizin önemine dikkat çekmek istedik" dedi.

Doğu Akdeniz'deki gerilim ve mültecilerin durumu nedeniyle son yıllarda AB ile Türkiye ilişkileri sorunlu bir hal alırken, önceki gün Avrupa Birliği'nin iki üst düzey ismi Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

"KOLTUK KRİZİ" GÜNDEME DAMGA VURDU

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Ancak görüşmede konuşulanlardan daha çok, zirvedeki 'koltuk krizi' uluslararası basına damga vurdu.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Erdoğan ve Michel fotoğraf çekiminin ardından iki koltuğa otururken, ne yapacağını bilemeyen Von der Leyen ise şaşkınlıkla ayakta kaldı. Von der Leyen, şaşkınlığı üzerinden attıktan sonra Erdoğan ve Michel'den uzakta kalan üçlü koltuğa oturdu.

"GÖLGELENMESİNDEN ÜZGÜNÜM"

Yaşanan bu duruma tepki vermemekle eleştirilen olayın baş kahramanlarından AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Michel, son derece önemli bir görüşmenin böyle bir olay nedeniyle gölgelenmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Michel, "Ortaya çıkan görüntüler duruma kayıtsız kaldığım şeklinde yorumlandı ancak bu gerçeği yansıtmıyor. Durumun daha da kötüleşmesi yerine görüşmemizin önemine dikkat çekmek istedik. İstanbul Sözleşmesi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü gibi konuları konuştuğumuz bu önemli görüşmenin böyle bir olayla gölgelenmesinden dolayı üzgünüm" ifadelerini kullandı.