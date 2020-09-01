Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti

Tekirdağ'da, kolonya içtiği için bir süredir yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren genç adam hayatını kaybetti.

01.09.2020 10:43 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:52

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir süre önce kolonya içtiği ileri sürülen 34 yaşındaki A.O, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Muratlı'da meydana gelen olayda, kolonya içerek bayılan A.O, 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan A.O, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

RAHATSIZLIKLARI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İlk tedavisinin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir yaşam mücadelesi veren A.O, hayatını kaybetti. Bir takım rahatsızlıkları olduğu öne sürülen vatandaşın son olarak kolonya içtiği belirlendi. Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Öte yandan, vefat eden vatandaşın cenazesi Eski Fatih Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
CORÇ: KORONAYI KOLONYA İÇEREK DEĞİL TEK OTURUŞTA 70LİK ABSOLUT BİTİREREK YENEBİLİRİZ! KOLONYA SAĞLIĞINIZA ZARAR VERİR İÇMEYİN DİYE BAS BAS BAĞIRILIRKEN BU YAPTIĞIN İŞ Mİ BE KARDEŞİM.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FAKİR: müsebbibi trump tır. için koronaya iyi gelir dedi ya
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YABANCİ: suyla seyreltip icecektin ah be oglum
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Devlet Bahçeli Sultan Alparslan Bekir Pakdemirli
Magazin Mfö Hakan Ural Deniz Akkaya Didem Soydan
Spor Eddie Newton Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Eylül Türk Lirası Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 11:52:18. #1.15#
title