Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Tekirdağ'da, kolonya içtiği için bir süredir yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren genç adam hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir süre önce kolonya içtiği ileri sürülen 34 yaşındaki A.O, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Muratlı'da meydana gelen olayda, kolonya içerek bayılan A.O, 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan A.O, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

RAHATSIZLIKLARI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

İlk tedavisinin ardından hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süredir yaşam mücadelesi veren A.O, hayatını kaybetti. Bir takım rahatsızlıkları olduğu öne sürülen vatandaşın son olarak kolonya içtiği belirlendi. Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Öte yandan, vefat eden vatandaşın cenazesi Eski Fatih Camisinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İHA