Kolombiyalılar Ülkeyi Mumla Aydınlattı - Bogota

Kolombiya'da halk, 1854 yılından bu yana kutlanan "Mum Günü" (Dia de las Velitas) etkinlikleri kapsamında ellerinde mumlarla sokaklara çıktı.

Ülkede Noel kutlamalarının başlangıcı sayılan gecede, birçok şehirde olduğu gibi başkent Bogota sakinleri de taşıdıkları mumlarla sokakları aydınlattı.

Başkentin birçok noktasında havai fişek gösterileri yapılırken, şehir merkezinde araç trafiğine kapatılan 7. Cadde üzerinde kültürel etkinlikler düzenlendi.

Bogotalılar, ışıklandırılan Ulusal, Simon Bolivar, Sevgililer ve 200. Yıl Parkları ile kentin pek çok noktasında fener ve mumlarla toplanarak havai fişek gösterilerini seyretti.

Özellikle başkentin en yüksek binalarından Colpatria gökdeleninde düzenlenen havai fişek ve ışık gösterisi bölgede toplanan yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Kolombiyalılar, Bogota'nın tarihi Bolivar Meydanı ve buradaki Kolombiya Başpiskoposluk Katedralinin duvarını da mumlarla doldurdu.

Hazreti Meryem'in günahsızlığının Papa 9. Pius döneminde kabul edilmesinin yıl dönümünde düzenlenen ve Venezuela ile Ekvador'da da yapılan kutlamalar 1854'ten bu yana her sene tekrarlanıyor.