Kolombiya-Venezuela sınırı ovalarının kovboyları

Kolombiya'nın Vichada departmanının Arauca şehrinin Venezuela sınır boyunda uzayan geniş otlaklarda sığır çiftçiliği yapan Kolombiyalı 'kovboylar', mesailerine başladı.

Ülkenin doğusunda yer alan Arauca bölümünde, uçsuz bucaksız nehirlerle ve çarpıcı vahşi yaşamla dolu geniş tropikal otlak alanları bulunuyor. Şiddetli yağışların devasa iç göller oluşturmasıyla, Mayıs ve Ekim ayları arasında yılın yaklaşık 6 ayı sular altında kalan bu geniş ovalarda çobanların mesaileri sabah 3'te başlayıp akşam 6'ya kadar devam ediyor.