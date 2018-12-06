Kolombiya ve Venezuela Arasındaki Gerginlik Büyüyor

Venezuela'da 59 Kolombiya vatandaşının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yapan Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, "94 protesto notası gönderildi. Sessizlik korkunç" dedi.

Venezuela hükümetinin 59 Kolombiya vatandaşını tutuklaması sonucu iki ülke arasında başlayan gerginliğin giderek büyüdüğü kaydedildi. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Venezuela hükümetinin korkunç uygulamalar içine girdiğini, herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın, 59 Kolombiyalının 2016 yılından bu yana keyfi şekilde gözaltında tutulduğunu söyledi. Bakan Trujillo, Cali'de işadamları ile yaptığı toplantıda, "94 nota çektik. Venezuella hükümetinin sessizliği kesinlikle korkutucu" dedi.

Kolombiyalı siyasilere çok ağır ithamlar

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise, Kolombiyalı meslektaşı Trujillo'yu "ahlaksız" olarak değerlendirerek Kolombiya'daki siyasi sınıfın uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantı içinde olduğunu iddia etti. Arreaza, "Dışişleri Bakanı Carlos Holmes ve Kolombiya'daki siyasi sınıf uyuşturucu kaçakçılarıyla işbirliği halinde. Askeri şiddetin yanı sıra Kolombiya'da vatandaşların insan haklarını sistematik olarak ihlal ediliyor. Bu durumdaki bir ülkenin Venezuela aleyhine yaptırım istemesi ahlaksızlık" dedi.

Tutuklu 59 kişi Maduro'yu öldürmekle suçlanıyor

Venezuela 59 kişiyi Devlet Başkanı Nicols Maduro'ya suikast girişimi planlamakla suçluyor. Kolombiya ise, bu kişilerin Başkan Maduro'yu öldürmeyi planladığına dair hiçbir kanıtın olmadığını savunuyor. - KARAKAS