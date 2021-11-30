Kolombiya'nın tarihi kasabası Santa Cruz de Mompox - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolombiya'nın tarihi kasabası Santa Cruz de Mompox

AA / Juan Jaiver Torres Padilla - Haberler | Güncel
Kolombiya'nın tarihi kasabası Santa Cruz de Mompox

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Santa Cruz de Mompox kasabası (DRONE görüntüleri) Telkari sanatıyla uğraşan gümüşçüler Kolombiya'nın kuzeyindeki Bolivar eyaletinde bulunan Mompox kentinde, 1995 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Alanı olarak tanınan ve Magdalena Nehri ile çevrili Santa Cruz de Mompox...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Santa Cruz de Mompox kasabası (DRONE görüntüleri)

Telkari sanatıyla uğraşan gümüşçüler

Kolombiya'nın kuzeyindeki Bolivar eyaletinde bulunan Mompox kentinde, 1995 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Alanı olarak tanınan ve Magdalena Nehri ile çevrili Santa Cruz de Mompox kasabası, geçmişten bugüne çok sayıda kültüre ev sahipliği yapıyor. 3 Mayıs 1537'de Alonso de Heredia tarafından kurulan ve adını o zamanlar yaşayan bir kabile lideri olan Mompox'dan alan kent, el sanatları, tarihi alanları ve kültürü ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kolombiya'nın tarihi kasabası Santa Cruz de Mompox

Kolombiya'nın tarihi kasabası Santa Cruz de Mompox

Kolombiya'nın tarihi kasabası Santa Cruz de Mompox

AA / Juan Jaiver Torres Padilla - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title