Kolombiya hükümetini 'barışa ihanetle' suçlayan FARC, yeniden silahlanıyor

Kolombiya hükümetini 'barışa ihanetle' suçlayan FARC, yeniden silahlanıyor

Kolombiya'da 2016 yılında hükümetle barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski yöneticilerinden Ivan Marquez kod adlı Luciano Marin, yeniden silahlanacaklarını bildirdi

29.08.2019 19:02
Kolombiya hükümetini 'barışa ihanetle' suçlayan FARC, yeniden silahlanıyor

Kolombiya'da 2016 yılında hükümetle barış anlaşması imzalayan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) eski yöneticilerinden Alias Ivan Marquez kod adlı Luciano Marin, yeniden silahlanacaklarını bildirdi.


Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış anlaşmasında örgütün baş müzakereciliğini de yürüten Marin, sosyal paylaşım sitesi Youtube'da yeni yayınlanan 32 dakikalık videoda, silahlı mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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