Kolombiya'da zorla kaybedilenler sanat yoluyla anılıyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Havadan görüntüler BOGOTA - Kolombiya'da zorla alıkonulup kaybedilen 82 binden fazla kurbanı anmak üzere Barış İçin Özel Soruşturma binasının 200 metrelik duvarına dekoratif bir resim çizildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havadan görüntüler BOGOTA - Kolombiya'da zorla alıkonulup kaybedilen 82 binden fazla kurbanı anmak üzere Barış İçin Özel Soruşturma binasının 200 metrelik duvarına dekoratif bir resim çizildi.

Başkent Bogota'da gerçekleştirilen eylem ülkenin geçmişindeki tartışmalı olayların açığa çıkarılmasını hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan Jaiver Torres Padilla