Kolombiya'da zorla kaybedilenler sanat yoluyla anılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiya'da zorla kaybedilenler sanat yoluyla anılıyor

Anadolu Ajansı / Juan Jaiver Torres Padilla - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Havadan görüntüler BOGOTA - Kolombiya'da zorla alıkonulup kaybedilen 82 binden fazla kurbanı anmak üzere Barış İçin Özel Soruşturma binasının 200 metrelik duvarına dekoratif bir resim çizildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Havadan görüntüler BOGOTA - Kolombiya'da zorla alıkonulup kaybedilen 82 binden fazla kurbanı anmak üzere Barış İçin Özel Soruşturma binasının 200 metrelik duvarına dekoratif bir resim çizildi.

Başkent Bogota'da gerçekleştirilen eylem ülkenin geçmişindeki tartışmalı olayların açığa çıkarılmasını hedefliyor.

Kolombiya'da zorla kaybedilenler sanat yoluyla anılıyor
Kolombiya'da zorla kaybedilenler sanat yoluyla anılıyor
Kolombiya'da zorla kaybedilenler sanat yoluyla anılıyor
Kolombiya'da zorla kaybedilenler sanat yoluyla anılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan Jaiver Torres Padilla

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Volkan Bozkır Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Deniz Çakır Hülya Avşar
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Abdullah Avcı Nihat Özdemir Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kolombiya'da zorla kaybedilenler sanat yoluyla anılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 22:00:49. #1.16#

title