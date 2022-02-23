Kolombiya'da sivil halk, solcu gerilla gruplarının çatışmalarından olumsuz etkileniyor

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Kolombiya'da gerilla ve paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar bölge halkının hayatını olumsuz etkiliyor. Bölge güvenliği için önemli bir adım olan ve 5 yıl önce imzalanan barış anlaşmasına rağmen onlarca kişi hayatını kaybederken birçoğu da yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Arauca Departmanı'nın Saravena kentinde geçen ay araçla düzenlenen bombalı saldırının ardından belediyeler gece sokağa çıkma yasağı yürürlüğe koyarken eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifleri de akşam 10'dan sonra vatandaşların dışarı çıkmasına izin vermiyor. Fotoğrafta patlamanın yaşandığı bölgede oluşan hasar görülüyor.