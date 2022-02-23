Kolombiya'da sivil halk, solcu gerilla gruplarının çatışmalarından olumsuz etkileniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kolombiya'da sivil halk, solcu gerilla gruplarının çatışmalarından olumsuz etkileniyor

AA, Gustavo Adolfo Delvasto Daza - Güncel
 - Güncelleme:

. Kolombiya'da gerilla ve paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar bölge halkının hayatını olumsuz etkiliyor.

.

Kolombiya'da gerilla ve paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar bölge halkının hayatını olumsuz etkiliyor. Bölge güvenliği için önemli bir adım olan ve 5 yıl önce imzalanan barış anlaşmasına rağmen onlarca kişi hayatını kaybederken birçoğu da yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Arauca Departmanı'nın Saravena kentinde geçen ay araçla düzenlenen bombalı saldırının ardından belediyeler gece sokağa çıkma yasağı yürürlüğe koyarken eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifleri de akşam 10'dan sonra vatandaşların dışarı çıkmasına izin vermiyor. Fotoğrafta patlamanın yaşandığı bölgede oluşan hasar görülüyor.

Kolombiya'da sivil halk, solcu gerilla gruplarının çatışmalarından olumsuz etkileniyor

Kolombiya'da sivil halk, solcu gerilla gruplarının çatışmalarından olumsuz etkileniyor

Kolombiya'da sivil halk, solcu gerilla gruplarının çatışmalarından olumsuz etkileniyor

Kolombiya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title