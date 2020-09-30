Kolombiya'da iki yıldır kaybolan kadını balıkçılar buldu

Kolombiya'da iki yıl önce ortadan kaybolan Angelica Gaitan adlı kadın balıkçılar tarafından kıyıda baygın halde bulundu.

Kolombiya'da yaşanan ilginç olayda, kayboluşundan 2 yıl sonra denizin ortasında tahtalara tutunmuş halde Angelica Gitan (46) adlı kadın balıkçılar tarafından bulundu.

Kolombiya'da eski eşi tarafından tacize uğradıktan sonra iki yıldır ortadan kaybolan Angelica Gaitan (46) adlı kadın Kolombiya kıyılarında balıkçılar tarafından baygın halde bulundu.

Çocukları iki yıldır her yerde annelerini ararken, Gaitan deniz kıyısında bulundu.Balıkçı Rolando Visbal, Gaitan'ı hipotermi geçirmiş şekilde bulduklarını belirtti. Gaitan'a ilk müdahaleyi balıkçılar yaptı. Gaitan'ı sandalyeye oturtan balıkçılar, kıyıda bulunan kadının çocuklarına ulaşmaya çalışıyor.

Balıkçılar geçtiğimiz hafta sonu kadını denizin üzerinde bitkin bir halde buldular. Gitan'ı kurtaran balıkçılar, kadının ilk başta hareketsiz olduğunu, bu yüzden öldüğünü düşündüklerini ifade ederken, parmaklarının oynadığını görünce hastaneye götürdüklerini anlattı.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra yerel medyaya konuşan Gitan, "Tanrıya şükür, hala hayattayım. Bu Tanrı'nın bana ikinci bir fırsatı. ilk hamileliğimde bile şiddet görüyordum. Ardından ikinci kez hamile kaldığımda istismar ve şiddet devam etti. Defalarca kez polise şikayet ettim ama yeniden salıveriliyordu" dedi.

20 yıldan fazla bir süredir eşinden şiddet gördüğünü ifade eden kadın, eşi ve ailesinden kaçarken denize atlayarak intihar etmek istediğini söyledi.

Gitan'ın ortadan nasıl kaybolduğunu araştıran polis yetkilileri, bu zamana kadar kadının denizde nasıl hayatta kaldığını araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı