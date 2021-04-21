Kolombiya'da El Congal köyü sakinleri evlerine geri döndü

TIME CODE : Köyün drone görselleri Güvenlik güçlerinden detaylar Köyün meydanından detaylar EL Kolombiya'da Medellin ve Bogota şehirleri arasında konumlanan EL Congal köyü, 2002 yılında silahlı bir grup tarafından yerel sahiplerinden alınarak yağmalandı.

TIME CODE :

Köyün drone görselleri

Güvenlik güçlerinden detaylar

Köyün meydanından detaylar EL Kolombiya'da Medellin ve Bogota şehirleri arasında konumlanan EL Congal köyü, 2002 yılında silahlı bir grup tarafından yerel sahiplerinden alınarak yağmalandı. Köyde yer alan okullar, iş yerleri, evler ve ahırlar yakıldı. 11 yıl sonra köyün sakinlerinden 54 aile evlerinin ve arsalarının tapularını alarak El Congal'a geri döndü. Döndüklerinde geride bıraktıkları hiçbir şeyin ayakta kalmadığını gören köylüler 2017 yılına kadar her şeyi baştan inşa etti. Bugün ise topraklarına geri gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan Jaiver Torres Padilla