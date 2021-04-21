Kolombiya'da El Congal köyü sakinleri evlerine geri döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiya'da El Congal köyü sakinleri evlerine geri döndü

Anadolu Ajansı / Juan Jaiver Torres Padilla - Haberler | Güncel

TIME CODE : Köyün drone görselleri Güvenlik güçlerinden detaylar Köyün meydanından detaylar EL Kolombiya'da Medellin ve Bogota şehirleri arasında konumlanan EL Congal köyü, 2002 yılında silahlı bir grup tarafından yerel sahiplerinden alınarak yağmalandı.

TIME CODE :

Köyün drone görselleri

Güvenlik güçlerinden detaylar

Köyün meydanından detaylar EL Kolombiya'da Medellin ve Bogota şehirleri arasında konumlanan EL Congal köyü, 2002 yılında silahlı bir grup tarafından yerel sahiplerinden alınarak yağmalandı. Köyde yer alan okullar, iş yerleri, evler ve ahırlar yakıldı. 11 yıl sonra köyün sakinlerinden 54 aile evlerinin ve arsalarının tapularını alarak El Congal'a geri döndü. Döndüklerinde geride bıraktıkları hiçbir şeyin ayakta kalmadığını gören köylüler 2017 yılına kadar her şeyi baştan inşa etti. Bugün ise topraklarına geri gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Kolombiya'da El Congal köyü sakinleri evlerine geri döndü
Kolombiya'da El Congal köyü sakinleri evlerine geri döndü
Kolombiya'da El Congal köyü sakinleri evlerine geri döndü
Kolombiya'da El Congal köyü sakinleri evlerine geri döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan Jaiver Torres Padilla

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Müjde Ar Toprak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kolombiya'da El Congal köyü sakinleri evlerine geri döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 19:48:45. #1.14#

title