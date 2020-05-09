Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
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Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi

Kolombiya'da koronavirüs salgını nedeniyle tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretildi
09.05.2020 22:59 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:07

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hasta ve ölü sayıları artmasından dolayı firmalar da yeni çözümler üretiyor. Kolombiya'da bir firma da tabuta dönüşebilen hastane yatağı üretti.

Kolombiya'da ölüm ile yaşamı aynı noktada birleştiren bir yatak geliştirildi. Komşu ülke Ekvador'daki tabut bulma sorunundan esinlenen bir firma, hem hastane yatağı hem de hastanın hayatını kaybetmesi durumunda tabuta dönüşebilen karton bir yatak üretti.

CENAZELERİN ÇOĞU KARTON KUTULARDA SAKLANMIŞTI

Ekvador'un Guayaquil sahil kentinde, Kovid-19 vaka sayısı ile birlikte tabut bulamadıkları veya satın alamadıkları için ölen yakınlarını toprağa veremeyenlerin sayısı da artmıştı. Cenazelerin çoğu karton kutularda saklanmıştı.

Ürünü geliştiren ABC Displays firmasının yöneticisi Rodolfo Gomez, Amazonas eyaletine 10 tabut-yatak bağışlayacaklarını duyurdu.

HENÜZ SİPARİŞ YOK

150 kilogram ağırlık kapasitesindeki yatakların fiyatının 85 dolar olması öngörülüyor. Şu an için henüz bir sipariş yokken, ürünün sağlık piyasasında rağbet görüp görmeyeceği de belirsiz.

Kolombiya'da bugüne kadar 9 bin 500 Kovid-19 vakası tespit edildi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 420'nin üzerinde.

Dünya Manşet

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