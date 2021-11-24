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Koloğlu öğretmenlerin gününü çiçeklerle kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Koloğlu öğretmenlerin gününü çiçeklerle kutladı

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına katıldı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına katıldı. Koloğlu öğretmenlerin gününü çiçek takdim ederek kutladı.

Cumayeri İmam Hatip Lisesi 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Programa katılan Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, gelecek nesillerin yetiştirilmesine önemli rol oynayan öğretmenleri unutmayarak program sonunda öğretmenlere çiçek hediye etti.

Sınıfları tek tek gezerek öğretmenlerin bu özel gününü kutlayan Başkan Koloğlu, "Öncelikle şehit edilen ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyor, eğitim hayatındaki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Koloğlu öğretmenlerin gününü çiçeklerle kutladı

Koloğlu öğretmenlerin gününü çiçeklerle kutladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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