Kolektif'ten enerjik bir albüm 'Kısmet'

15'inci yılını 'Kısmet' adlı albümle kutlayan Kolektif İstanbul dinleyiciyi Balkanlar'dan Anadolu'ya uzanan dans ve eğlence dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Albüm, Avrupa'da da yayınlanacak. İşte detaylar...

Anadolu ve Balkan müziğini hayranlık uyandırıcı sürprizlerle harmanlayan Kolektif İstanbul, 15'inci yılına 'Kısmet' adlı albümle giriyor. Sahnedeki enerjisiyle ünlü grubun Ada Müzik etiketiyle yayınlanan beşinci stüdyo albümleri içinden geçtiğimiz zorlu süreçte dinleyiciye hoş bir nefes aldırıyor. Kolektif İstanbul her zaman olduğu gibi 'Kısmet' ile coşturuyor, dans ettiriyor ve en önemlisi, mutlu ediyor. Kolektif İstanbul bu albümde yine gelenekselle moderni ideal oranlarda birleştirerek, farklı türlerden melodileri grubun kendine has sesinde buluşturmayı başarıyor. 13 parçadan oluşan 'Kısmet', albüme adını veren aynı adlı şarkıyla açılıyor. Dinleyiciyi Balkanlardan başlayarak Anadolu'ya devam eden bir seyahate çıkaran albüm alaturkadan Roman havalarına; tangodan rock'n roll'a uzanan bir macera sunuyor.

Fransa'nın Brötanya bölgesinden Richard Laniepce tarafından 2006 yılında İstanbul'da kurulan grup, günümüze kadar farklı müzisyenlerle çalışarak müziğini zenginleştirdi. Montreux Caz Festivali, Schleswig-Holstein Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, Fira Mediterrania gibi uluslararası festivallerde performanslar sergiledi. İstanbul Kolektif, müzik yolculuğuna günümüzde, Laniepce (saksafon) başta olmak üzere Aslı Doğan (vokal), Batuhan Baraç (davul), Ertan Şahin (suzafon), Tamer ve Talat Karaoğlu Kardeşler'den (tuşlu çalgılar ve klarnet) oluşan altı kişilik kadrosuyla devam ediyor. Kayıtlarını Kıvılcım Konca'nın gerçekleştirdiği 'Kısmet'in master'ı Pieter Snapper imzalı. Kapak görselleri ise bir süredir İstanbul'da yaşayan Fransız illüstrasyon sanatçısı Benoit Hamet'nin özel bir işinden oluşuyor. Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da önemli sahnelerde müzikal kariyerini sürdüren Kolektif İstanbul'un, 'Kısmet' albümü Avrupa'da da Alman müzik yapım şirketi Trikont tarafından yayınlanacak. Kolektif İstanbul, gülücükler toplamak için çıktığı yola 'Kısmet' ile yeni bir kilometre taşı ekliyor.

Kaynak: Snob Magazin