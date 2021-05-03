Koleksiyon yıldızı gofre takım elbiseler oldu
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Koleksiyon yıldızı gofre takım elbiseler oldu

Koleksiyon yıldızı gofre takım elbiseler oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giyim markası, her sezon yeni desenler ve kesimlerle yenilediğini belirttiği Urban koleksiyonundaki 'gofre takım elbiseleri'nin ilkbahar-yaz 2021 sezonunda da devam edeceğini duyurdu.

Giyim markası, her sezon yeni desenler ve kesimlerle yenilediğini belirttiği Urban koleksiyonundaki 'gofre takım elbiseleri'nin ilkbahar-yaz 2021 sezonunda da devam edeceğini duyurdu.

Özel kumaşı ile erkeklere konfor alanı sunduğunu belirten Altınyıldız Classics, 'Travel' serisine ait gofre takım elbiseler ile kırışmama özelliğinin yanı sıra modern ve sportif görünümleriyle şehir stiline yeni bir yorum getirdiğini vurguladı. Beli bağlamalı gofre takım elbiseler, sneaker ve basic tshirt'lerle tamamlayarak ofis stilinin sezondaki yeni kodlarını belirliyor.

"HER YERDE BAŞARILI ERKEKLER"

Altınyıldız Classics hem ofis hem de ofis sonrası anahtar parc¸alara odaklandığını belirttiği yeni koleksiyonda, 'her yerde başarılı' erkeklerin stilinde aradığı konforu sunduğunu belirterek iddialı bir görünümün en önemli temsilcilerinin takım elbiseler, gofre kumaşları, keten ve pamuk gibi doğal kumaşlar olduğunu ve bunların sezonun en fonksiyonel parçalarından biri haline geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 'Urban' koleksiyonunun diğer tamamlayıcı parçaları; rahat kumaşlardan şık pantolonlar, yumuşak dokulu ceketler, desenli trikolar, çizgili gömlekler ve polo yaka t-shirtler de yeni sezonda Altınyıldız Classics mağazaları ve e-ticaret sitesinde yerini alacağı kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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