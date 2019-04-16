Kolay Kredi' Teklifi ile Dolandırıcılık İddiası: 37 Gözaltı (2)

15 KİŞİ TUTUKLANDI

23 şüpheli ise ise bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 23 şüpheliden 15'i tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi verilirken, 6 kişi ise adli kontrolle serbest kaldı. Bir süredir Kocaeli başta olmak üzere 7 ilde sürdürülen operasyonlar kapsamında tutuklananların sayısı 22'ye yükseldi.

İLK SORUŞTURMADA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kişinin, kendisinin kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçları ile ilgili olarak yürüttüğü soruşturmada önemli ipuçlarına ulaşıldı. Bu kapsamda bankalar ve kurumsal firmaların internet siteleri ve sosyal medya sayfalarının tasarımını taklit ederek, kredi notu düşük veya kredi çekemeyecek durumda bulunan zor durumdaki kişilerin para yatırmasını sağlayıp, kredi kartı bilgilerini çalarak dolandırdıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

SORUŞTURMA 7 İLDE EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLDÜ

Devam eden soruşturma kapsamında geçen Cuma günü Kocaeli merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Ardahan, Osmaniye, Manisa, Rize'de düzenlenen operasyonla 40 kişi gözaltına alınırken, 3 illegal çağrı merkezine yönelik eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 adet tabanca, 10 adet kart kopyalama aparatı, 2 adet sahte kimlik belgesi, çok sayıda kart kopyalamada kullanılan dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturmanın bu ikinci bölümündü İstanbul'da yakalanan 4 kişi burada adliyeye sevk edilirken, 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Kocaeli'de ise 9 kişi savcı talimatıyla ifadeleri sonrası serbest kaldı. Cumartesi günü adliyeye sevk edilen 3 kişi de tutuklandı.

Böylece bugün Gebze'de adliyeye sevk edilip tutuklanan 15 kişi ile birlikte operasyon kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı 22'ye ulaştı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA