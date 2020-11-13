Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü
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Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü

13.11.2020 01:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:09

Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü Edremit ilçesinde, İzmir- Çanakkale kara yolu üzerinde ana yolda park eden TIR'a arkadan araç çarptı Aracın kağıt gibi ezildiği kazada, araçta bulunan kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise ağır yaralandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde...

Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü

Edremit ilçesinde, İzmir- Çanakkale kara yolu üzerinde ana yolda park eden TIR'a arkadan araç çarptı

Aracın kağıt gibi ezildiği kazada, araçta bulunan kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise ağır yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde kara yolu üzerinde kokoreç yemek için park eden TIR'a, otomobil arkadan çarptı. Kazada, araç sürücü ağır yaralanırken, yanında bulunan kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, 24: 00 sıralarında İzmir- Çanakkale kara yolu üzeri Edremit'in Kadıköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. BH 4039 XI Bulgaristan plakalı TIR kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle durdu. Park eden TIR'a Taner Özbican idaresindeki 10 ABG 705 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada araç içinde bulunan Seda Biçer isimli kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sıkışan ve ağır yaralanan sürücü ise Edremit İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kadın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. TIR şoförünün kokoreç yemek için kara yolunda park ettiği ileri sürüldü. Jandarmanın kaza ile ilgili araştırması sürüyor.

Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü
Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü
Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü
Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü
Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü
Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü
Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü
Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü
Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü
Edremit'te kokoreç kazaya neden oldu: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TERZİOĞLU

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