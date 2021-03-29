Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı
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Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı

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Uyuşturucu kullandığı görüntülerin ardından "pudra şekeri" savunması yapan ve ikinci kez gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu, kokain kullandığını itiraf etti. Savcının tutuklama talep ettiği Ayvatoğlu'na ev hapsi şartıyla adli kontrol kararı verildi.

Lüks aracında kokain kullandığı görüntülenen, savcılık sorgusunda "pudra şekeri" savunması yapan eski AK Parti Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, ikinci kez gözaltına alınmasının ardından, "kokain kullandığını" itiraf etti. Savcı, Ayvatoğlu'nun arasında bulunduğu 6 şüpheliyi tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Ankaragazeteci.com'dan Alican Uludağ'ın haberine göre serbest bırakıldıktan sonra önceki gün yeniden gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemeleri tamamlandı. Ayvatoğlu ile birlikte toplam 6 şüpheli akşam saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden üçünün Ayvatoğlu ile birlikte araçta bulunan kişiler olduğu, kalan ikisinin ise Ayvatoğlu'na kokaini temin eden şüpheliler olduğu öğrenildi.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI, KOKAİN KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Alınan bilgiye göre, Kürşat Ayvatoğlu'nun ikinci kez gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede, bu kez görüntülerdeki maddenin kokain olduğunu itiraf ettiği belirtildi. Ayvatoğlu'nun ifadesinde kendisine kokaini satan kişilerin de ismini verdiği kaydedildi. Bu iki şüpheli ifade üzerine gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TİCARETİ İLE SUÇLANDI

Soruşturma savcısı, ifadeler sonrası, 6 şüpheliyi tutuklama talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Ayvatoğlu'nun TCK'nın 188. maddesinin 3. fıkrasında yer alan uyuşturucu ticareti ile suçlandığı, görüntüleri çeken kişinin ise uyuşturucu kullanmayı özendirmek ile suçlandığı belirtildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Kürşat Ayvatoğlu'nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı

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