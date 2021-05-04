Kök boyalı Bayat kilimlerine hayran kaldılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kök boyalı Bayat kilimlerine hayran kaldılar

Kök boyalı Bayat kilimlerine hayran kaldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu ve Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile birlikte Bayat ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu ve Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile birlikte Bayat ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Heyet üyeleri, Bayat Kilim Atölyesindeki yüzde 100 kök boyalı Bayat kilimlerini incelediler.

Bayat Kadın Kültür Evi'ni ziyaret eden heyet, Kadın Kültür Evi'ni inceleyerek, bilgiler aldılar. Ardından Bayat Kadın Kültür Kooperatifini ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu ve Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, kooperatifte kadınlar eliyle üretilen el emeği aksesuarları ve diğer ürünleri inceleyerek, üretim aşamaları hakkında kadınlardan bilgiler aldılar.

"Hayran kalmamak elde değil"

Vali Gökmen Çiçek ile eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu ve Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Bayat ilçesinin meşhur kilimlerinin dokunduğu ve aynı zamanda Kadın Kültür Market olarak kullanılan atölyede incelemelerde bulundular. Burada kilimin dokuma aşamaları, motiflerindeki ve renklerindeki anlamlar hakkında bilgiler aldılar. Ziyareti sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek şunları yazdı:

"Her motifinde ayrı bir anlam olan Bayat ilçemizin meşhur kilimlerinin dokunduğu atölyeye Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekilimiz Veysel Eroğlu ve Milletvekilimiz İbrahim Yurdunuseven ile misafir olduk. 120 yıl rengini muhafaza eden kilimlerimize hayran kalmamak elde değil."

Vali Gökmen Çiçek ile eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu ve Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in ziyaretlerine Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kök boyalı Bayat kilimlerine hayran kaldılar
Kök boyalı Bayat kilimlerine hayran kaldılar
Kök boyalı Bayat kilimlerine hayran kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Feyza Aktan Burak Sergen Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Gökhan Töre Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kök boyalı Bayat kilimlerine hayran kaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 17:51:14. #1.14#

title