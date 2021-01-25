Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı
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Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı

25.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:52

Meksika'da Leonora isimli kadın, kocasının telefonunda eşinin bir başka kadınla fotoğrafını görünce aldatıldığını düşünüp kıskançlık krizine girdi. Eşinin durumu açıklamasına fırsat vermeyen kadın eline bıçağı alıp kocasını delik deşik etti.

Meksika'da bu kadarı da olmaz dedirten bir durum yaşandı. Bir kadın eşiyle olan fotoğrafında kendini tanıyamayınca ortalık kan gölüne döndü.

Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedip ortalığı kan gölüne çevirdi

Kocasının konuşmasına fırsat vermeyen kadın eşini defalarca bıçaklamaya başladı.

Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedip ortalığı kan gölüne çevirdi

Yaralı eş zor bela karısının elinden bıçağı almayı başarıp, söz konusu fotoğrafın gençken beraber çektikleri fotoğraf olduğunu söyleyince Leonora sakinleşti.

Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedip ortalığı kan gölüne çevirdi

Komşularının evden gelen seslerden dolayı polisi araması üzerine eve güvenlik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Leonora'nın kocasını hastaneye kaldırırken polis, Leonora'yı gözaltına aldı.

Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedip ortalığı kan gölüne çevirdi

Polis, kavganın sebebi olan fotoğrafın Leonora ve kocasının yıllarca önce çekmiş oldukları bir fotoğraf olduğunu ve kocasının kendisi ve karısıyla beraber gençken çektikleri fotoğrafları telefonunda bir dosya şeklinde topladığını söyledi. Gözaltına alınan Leonora'nın ifadesi devam ediyor.

Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı
Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı
Kocasıyla yıllar önce birlikte çekildiği fotoğrafı gören kadın aldatıldığını zannedince eşini bıçakladı
Haber Yorumları (4)
ERSOY GÖKŞEN: Yorumu yazandaki beyine bak yine kadına şiddet var diyor ileri zeka
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ERKEK: eşşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmeyin. . şimdi. biz erkekler zaten bıçak sırtındayız.
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YORUMCU: Salak lan bu kadın. . . .
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