Kocasının İstanbul'a Giderken Bıraktığı Veda Notu Demet Akalın'ı Ağlattı

Bir süredir eşi Demet Akalın ve kızı Hira Kurt ile tatilde olan işadamı Okan Kurt yeniden işbaşı yaptı. Okan Kurt'un işe giderken yaptığı jest Demet Akalın'ı ağlattı.

KIZI VE KARISINI BIRAKIP İSTANBUL'A DÖNDÜ

Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile bir süredir Bodrum'da tatil yapıyordu. Okan Kurt işleri dolayısıyla İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Demet Akalın ise kızı Hira'yla Bodrum'da kaldı. Kısa süreliğine ailesinden ayrılan işadamının giderken bıraktığı not ise Demet Akalın'ı çok duygulandırdı.

"BİNLERCE KEZ TEŞEKKÜRLER"

Okan Kurt bir kağıda ''Prenses karım; Bu yoğun tempoda bile bana kocan olduğumu hissettirip, beni mutlu etmeye çalıştığın için binlerce kez teşekkürler. Aşkımın meyvesi sana emanet. Ben her an sizin yanınızdayım. Benim değerli ve güzel ailemsiniz.'' yazdı.

Başka bir kağıda ise kızı Hira'ya şu notu bıraktı:

"Meleğim kızım; Çok güzel bir bayram tatili geçirdik. Her anında seninle zaman geçirdiğim için çok mutluyum. Ben yokken çok akıllı bir kız ol ve annenle güzel zaman geçir. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle, Cuma günü koynundayım."

"AĞLAYARAK OKUDUK"

Eşinin bu jesti karşısında çok duygulanan Demet Akalın notları sosyal medyada ''Ağlayarak okuduk… Babamız işe döndü… Hayatımın anlamı güzel yârim seni çok seviyorum'' mesajıyla paylaştı.

İşte Demet Akalın'ın Instagram paylaşımı: