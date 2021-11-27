Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inanan kadın, inekle evlendi - Haberler
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Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inanan kadın, inekle evlendi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Kamboçya'da yaşayan Khim Hang isimli kadın, ölen kocasının bir ineğin bedeninde yeniden dünyaya geldiğini iddia ederek inekle dünyaevine girdi. İnek ve kadın şu anda aynı evde yaşıyor. Hatta inek, kadının ölen kocası Tol Khut'un yastığında uyuyor.

Kamboçya'nın kuzeydoğusundaki Kratie eyaletinde yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Khim Hang isimli kadının, bir inekle evlenmesi büyük şaşkınlık yarattı. Köydeki bir kaç kişinin katılımıyla gerçekleştirilen tören sonucu, Khim Hang ve inek dünyaevine girdi. Ancak kadının inekle evlilik sebebini duyanlar daha da şaşırdı.

Kratie eyaletinde yaşayan bazı insanlar, ölümden sonra yeniden doğuşa inanıyor. Khim Hang de ölen kocasının, bir ineğin bedeninde yeniden dünyaya geldiğini iddia ederek, kocasıyla evlilik kararı aldı.

Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inanan kadın, inekle evlendi

Kadın, ineğe ahır yerine kendi tek katlı evinde bakıyor. Özel olarak banyosu yaptırılan inek, aynı zamanda kadının geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kocası Tol Khut'un yastığında uyuyor.

Kocasının inek olarak yeniden dünyaya geldiğine inanan kadın, inekle evlendi

Kadın, ineğin kocası olduğuna nasıl inandığını da anlattı. Hang, "Saçımı ve boynumu yalamaya başlamıştı, bana çok sıcak ve garip davranıyordu. Daha sonra onun kısa bir süre önce ölen kocam olduğuna ikna oldum" ifadelerini kullandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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