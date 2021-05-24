Kocasının boğarak öldürüp kepçeyle gömdüğü kadının cenazesi morgdan alındı
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Kocasının boğarak öldürüp kepçeyle gömdüğü kadının cenazesi morgdan alındı

Kocasının boğarak öldürüp kepçeyle gömdüğü kadının cenazesi morgdan alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşinin boğarak öldürüp kepçe yardımıyla boş araziye gömdüğü ortaya çıkan 36 yaşındaki Aslı Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eşinin boğarak öldürüp kepçe yardımıyla boş araziye gömdüğü ortaya çıkan 36 yaşındaki Aslı Öztürk'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Cenaze alınırken gözyaşı döken kuzenin Öztürk'ün tabutuna son bakışı ise yürek burktu.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde oturan Mesut Öztürk (29), eşi Aslı Öztürk'ten haber alamadığı gerekçesiyle geçen perşembe günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte eşi Mesut Öztürk'ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekiplerin Konaklı Mahallesi'nde yaptığı güvenlik kamerası incelemelerinde, Mesut Öztürk'ün eşini halıya sarılı vaziyette araca taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma Mesut Öztürk'ü yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen Öztürk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Eşimin küfür ve hareket etmesinden dolayı kavga ettik. Daha sonra eşimi boğarak öldürdüm. Eşimin yürüyüşe gitmiş süsü vermek için kıyafetlerini alarak çöplere attım. Şüphe çekmeyeyim diye yalandan eşimi aradım. Gece vakti evden eşimi halı sararak evden çıkarıp araziye kepçe yardımıyla gömdüm" dedi.

Zanlının itirafının ardından, ekiplerin nezaretinde sabaha karşı ceset de gömüldüğü yerden çıkarılıp Alanya Belediyesi morguna konuldu.

Katil koca tutuklandı

Karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen koca, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının cansız bedeni ise morgdaki işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Halıya sarılı eşini aracın bagajına koyması güvenlik kamerasında

Diğer yandan cinayeti itiraf eden zanlının olay günü güvenlik kamerasına takıldığı görüntüler ortaya çıktı. Kameraya yansıyan görüntülerde Öztürk'ün araçla geldiği ve eşinin halıya sarılı cansız bedenini bu aracın bagajına yüklediği görüldü.

Kuzeni gözyaşlarıyla cenazesini teslim aldı

Otopsi için dün akşam saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Aslı Öztürk'ün cenazesini almak için bugün yakınları morga geldi. Öztürk'ün cenazesi kuzeni Fatma Gencer, eniştesi ve mahalle muhtarı tarafından morgdan alındı. Cenaze alınışı sırasında gözyaşı döken Gencer'in, kuzenine son bakışları yürek burktu.

Aslı Öztürk'ün cenazesinin Konaklı'da defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kocasının boğarak öldürüp kepçeyle gömdüğü kadının cenazesi morgdan alındı
Kocasının boğarak öldürüp kepçeyle gömdüğü kadının cenazesi morgdan alındı
Kocasının boğarak öldürüp kepçeyle gömdüğü kadının cenazesi morgdan alındı
Kocasının boğarak öldürüp kepçeyle gömdüğü kadının cenazesi morgdan alındı
Kocasının boğarak öldürüp kepçeyle gömdüğü kadının cenazesi morgdan alındı
Kocasının boğarak öldürüp kepçeyle gömdüğü kadının cenazesi morgdan alındı
Kocasının boğarak öldürüp kepçeyle gömdüğü kadının cenazesi morgdan alındı
Kocasının boğarak öldürüp kepçeyle gömdüğü kadının cenazesi morgdan alındı
Kocasının boğarak öldürüp kepçeyle gömdüğü kadının cenazesi morgdan alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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