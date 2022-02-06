Kocasını vurup, intihara kalkıştı

FATİH, İSTANBUL (DHA) - KAYSERİ'de, boşanma aşamasında olduğu Mustafa Özer'e (25) apartman girişinde tabancayla ateş edip, evine kaçan Hülya Özer (40), aynı silahla kendisini de vurdu. Hastanede tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Sönmez Sokak'taki meydana geldi. Kasap Mustafa Özer, apartmana girerken, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı Hülya Özer'in silahlı saldırısına uğradı. Özer, kanlar içinde yere yığılırken, eşi de olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mustafa Özer'i ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın yaşandığı apartmanın görevlisi Sedat Balkaya, "3 el silah sesi geldi. O sırada aracımda işim vardı, dışarı çıktım. Mustafa, beni görünce 'Sedat ağabey, bana bir su getirir misin?' dedi. Ben de ne olduğunu anlamadan suyu alıp, getirdim sonra kendisinin kurşunlandığını söyledi. Vücudunda 2 tane kurşun izi gördüm. Komşuların yardımıyla polis ve sağlık ekiplerini çağırdık. Ekipler, gerekli müdahaleyi yaptılar. Mustafa'ya kendisini kurşunlayanı sorduğumda; Hülya'nın yaptığını söyledi. 5-6 kez Hülya kelimesini tekrarlayarak söyledi" dedi.