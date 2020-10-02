Genç kadın, kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçakladı

Samsun'da kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kocasını bıçakla yaralayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda 2 çocuk annesi Z.T. (24) evlerinde çıkan tartışma sırasında kocası K.T.'yi kalbinin alt kısmından bıçakla yaraladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.T., tedavi altına alındı. Z.T. adlı kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

KENDİNİ KORUMAK İÇİN YAPMIŞ

Kocasının boğazını sıktığını ve kendisine şiddet uyguladığını ileri süren genç kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Z.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı