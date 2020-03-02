Kocasinan Belediyesinden Mehmetçiğe destek

02.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:56

Kocasinan Belediyesi mart ayı meclis toplantısında İdlib şehitleri anıldı, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen meclis toplantısında İdlib'de düzenlenen saldırıyı kınayan ortak bildiri okundu.

Bildiride Kayseri'nin bu konuda birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla ortak bildiriye imza atıldığı belirtildi.

Meclis Üyesi Filiz Ertürk tarafından okunana bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Acımız büyük. Hiçbir kelime bu acımızı ifadede yeterli değil. Bu hain ve alçak saldırıyı Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aşağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Kahraman Türk ordusunun tarihte olduğu gibi bugün de kendisine verilen görevleri en iyi şekilde ve çok üstün başarı ile yerine getirdiğine olan inancımız tamdır."

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 21 ana gündem maddesi ve 2 ek gündem maddesi oy birliğiyle karara bağlandı.

Kaynak: AA