Kocasinan Belediyesi'nden Kovid-19'a karşı meyve dağıtımı
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Kocasinan Belediyesi'nden Kovid-19'a karşı meyve dağıtımı

11.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:35
Kocasinan Belediyesi'nden Kovid-19'a karşı meyve dağıtımı

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 10'ar kilo meyve dağıtımına başladı.

Kocasinan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 10'ar kilo meyve dağıtımına başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziya Gökalp Mahallesi'nde ziyaret ettiği ailelere muz, nar, portakal, mandalina, elma gibi meyvelerden oluşan poşetleri ikram etti.

Aileler ve çocuklarla sohbet eden Çolakbayrakdar, yanında getirdiği oyuncakları çocuklara vererek onları sevindirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren aileler de Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Burada AA muhabirine konuşan Çolakbayrakdar, yeni tip koronavirüsün Türkiye'nin gündemine geldiği günden bu yana her alanda mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

"Önceliğimiz halkın, toplumun sağlığı" diyen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"9 aydan bu yana maske, dezenfektan üretimi, iş yerlerinin ve çevrenin temizliği gibi çalışmaları yürütüyoruz. Bunların yanında en önemlisi sosyal yardımlarımız. 9 aydır sosyal yardımlarımızı imkanlar çerçevesinde artırdık. İaşe paketleri, temizlik paketleri dağıtıyoruz. Gıda yardımlarının yanı sıra meyve paketleri dağıtmaya başladık. İlçemizde yaşayan 2 bin aileye 10'ar kilo meyve paketleri dağıtıyoruz. Sağlığımızı korumak için sağlık otoriterleri meyvenin önemini anlatıyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Bu süreci inşallah hep beraber aşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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