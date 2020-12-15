Son dakika haberleri | Kocası tarafından öldürülen Seher'in yaşadığı mahalle sakinleri konuştu
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Son dakika haberleri | Kocası tarafından öldürülen Seher'in yaşadığı mahalle sakinleri konuştu

15.12.2020 14:08 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:26

Son dakika haber... Tuzla'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Seher Ç.'nin yaşadığı mahallenin sakinleri konuştu.

Tuzla'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Seher Ç.'nin yaşadığı mahallenin sakinleri konuştu.

Tuzla'da yaşayan Ceyhun Ç, tartıştığı eşi Seher Ç.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Ceyhun Ç., Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Erkan Akgün, "Olay tartışma sonucu olmuş. Evde eşini bıçaklamış. Sabah saatlerinde önce tartışmışlar. Kadın olay yerinde vefat etmiş" dedi.

Emine Irmak isimli bir mahalle sakini, "Çok üzüldük ama bilmiyoruz, tanımıyorum da. Adam karısını öldürmüş. Ben de sonradan konuşurlarken duydum. Hiç bilgim yok" diye konuştu.

Dursun Akgün isimli bir vatandaş ise, "Cinayet olduğunu duyduk ama nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz. Herhalde tartışma olmuş. Karısını bıçaklamış" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Kocası tarafından öldürülen Seher'in yaşadığı mahalle sakinleri konuştu
Son dakika haberleri | Kocası tarafından öldürülen Seher'in yaşadığı mahalle sakinleri konuştu
Son dakika haberleri | Kocası tarafından öldürülen Seher'in yaşadığı mahalle sakinleri konuştu
Son dakika haberleri | Kocası tarafından öldürülen Seher'in yaşadığı mahalle sakinleri konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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