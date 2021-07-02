Koçarlı Bıyıklı ESKKK'da Kozalı yeniden başkan
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Koçarlı Bıyıklı ESKKK'da Kozalı yeniden başkan

Koçarlı Bıyıklı ESKKK'da Kozalı yeniden başkan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

S.S. Bıyıklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin (EKKK) olağan genel kurulunda, mevcut Başkan Salih Kozalı, göreve yeniden seçildi.

S.S. Bıyıklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin (EKKK) olağan genel kurulunda, mevcut Başkan Salih Kozalı, göreve yeniden seçildi. Tek liste ile gidilen seçimde ortaklara 40 milyon liralık kredi kullandırdıklarını söyleyen Başkan Kozalı, devletin salgın sürecinde sağladığı hibe ve desteklerin esnafları rahatlattığını belirtti.

S.S. Bıyıklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Bıyıklı Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın-Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Halkbank Şube Müdürü Yavuz Selim Bozdağ, kooperatif ve meslek odalarının başkan ve temsilcileri ile 405 ortak ile misafirler katıldı.

Divan başkanlığını Aydın-Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç'ın üstlendiği toplantının açılış konuşmasını yapan Bıyıklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Kozalı, korona virüs salgınından dolayı zor günler geçirdiklerini belirterek, salgından bir an önce kurtulup normal hayata dönmek istediklerini söyledi.

Kooperatif olarak ortaklara sağladıkları kredinin 40 milyon liraya ulaştığını ve birinci dereceye yükseldiklerini belirten Başkan Kozalı, kredi takip oranının ise yüzde sıfır olduğunu ifade etti. Salgından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarların kredi ödemelerinin ertelenmesi ve hibe desteklerinden yararlanması için gerekli girişimlerde bulunulduğunu hatırlatan Başkan Kozalı, ertelenen krediler ile hibe desteklerinin esnaf ve sanatkarlara rahat bir nefes aldırdığını bildirdi. Kozalı, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı A. Kadir Akgül'e teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Denetim ve yönetim kurulu faaliyetlerinin kabul edilmesinin ardından, 2001 yılından beri başkanlık görevini yürüten ve 'Efsane Başkan' lakabı ile bilinen Kozalı, seçimde kullanılan oyların tamamını alarak, güven tazeledi. Kozalı başkanlığındaki Yönetim Kurulu Yılmaz Meze, Mehmet Dirik, Özer Sarıçoban ve Mehmet Çatal'dan oluştu. Denetim Kurulu'na da Ahmet Acar ve Ender Uyan seçildi.

Öte yandan şehitler ile vefat eden esnaflar ve TESKOMB Başkan vekili, İzmir Bölge Birliği Başkanı Selahattin Hünü için de Mevlid-i Şerif okutulup, lokma hayrı yapıldı. - AYDIN

Koçarlı Bıyıklı ESKKK'da Kozalı yeniden başkan
Koçarlı Bıyıklı ESKKK'da Kozalı yeniden başkan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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