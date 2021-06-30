Koçarlı Bağarası sulaması 2. kısım inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor
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Koçarlı Bağarası sulaması 2. kısım inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor

Koçarlı Bağarası sulaması 2. kısım inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Koçarlı Bağarası Ovası'nda bulunan 146 bin 40 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Koçarlı Bağarası sulaması 2. kısım inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.

Koçarlı Bağarası Ovası'nda bulunan 146 bin 40 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Koçarlı Bağarası sulaması 2. kısım inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Aydın iline yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Aydın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız Koçarlı Bağarası Ovası'nda bulunan 146 bin 40 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan Koçarlı Bağarası sulaması 2. kısım inşaatında çalışmalar hızla devam ettiğini ifade ederek, "İş kapsamında toplam ana boru hattı uzunluğu 415 bin 761 metre olan ve 3000 mm çapındaki CTP borular ile yapılan iletim hattında bugüne kadar 60 bin metre CTP boru döşenmiştir. Aynı zamanda 101 bin 580 metrede yapılması planlanan tahliye kanallarının da 30 bin metresinde ıslah çalışması tamamlanmıştır. Tamamlanan tahliye kanalı ıslah çalışmaları ile yağışlı mevsimlerde yöre çiftçimizi mağdur eden sel ve taşkınların önüne geçilmiştir. İletim hattında kalan boruların döşenip işin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi planlanıyor" dedi.

Projenin tamamlanması ile 101 bin 580 metre uzunluğundaki tahliye kanalı ıslah çalışmaları ile tahliye kanalları çevresinde oluşabilecek sel, taşkın gibi doğal afetlerin önüne geçileceğini de belirten Yıldız, "Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte dekar başına bin 800 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 262 milyon 875 bin TL katkı ve 4 bin 868 kişiye de istihdam alanı sağlanmış olacaktır. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Koçarlı Bağarası sulaması 2. kısım inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor
Koçarlı Bağarası sulaması 2. kısım inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor
Koçarlı Bağarası sulaması 2. kısım inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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