Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, ne zaman çıktı? Kocan Kadar Konuş konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
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Bugün Star TV'de Kocan Kadar Konuş filmi ekranlara gelecek. Filmin başlamasından önce izleyiciler, Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, ne zaman çıktı? Kocan Kadar Konuş konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? merak etti. Peki, Kocan Kadar Konuş nerede çekilmiştir? Kocan Kadar Konuş hangi il ve ilçede çekildi? İşte detaylar...
Kocan Kadar Konuş, Kıvanç Baruönü tarafından yönetilmiş, 2015 yılı yapımı sinema filmi. Romantik-komedi türündeki filmin başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım oynamaktadır. Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, ne zaman çıktı? Kocan Kadar Konuş konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Kocan Kadar Konuş 21 Şubat 2022 Pazartesi yani bugün saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecektir.
Kocan Kadar Konuş filmi Bolu ilinde çekilmiştir. Film çekimleri Bolu'nun Göynük ilçesinde yapılmıştır.
Efsun (Ezgi Mola), 30 yaşına kadar hikayesi gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. En sonunda ise evlenmeye karar verirler.
Kocan Kadar Konuş, Kıvanç Baruönü tarafından yönetilmiş, 2015 yılı yapımı sinema filmi. Romantik-komedi türündeki filmin başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım oynamaktadır.
Ezgi Mola - Efsun
Murat Yıldırım - Sinan
Romina Özipekçi - Ferda
Nevra Serezli - Peyker
Gülenay Kalkan - Gönül
Ebru Cündübeyoğlu - Nur
Eda Ece - Ceren
Begüm Öner - Merve
Gül Arıcı - Tuğçe
Muhammet Uzuner - Yazar
Sinem Öztufan - Aslı
İsmail İncekara - Oktay
Emine Gülsüm Göznümer - Üresin
Ayten Mısırlıoğlu - Türesin
Şebnem Sönmez - Aysel
Bora Akkaş - Mehmet Lütfi
Cem Kılıç - Timur
Enis Arıkan - Mehmet
Burak Topaloğlu - Alpdirek
Efecan Şenolsun - Murat
Leyla Erdoğan - Burcu