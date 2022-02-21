Kocan Kadar Konuş, Kıvanç Baruönü tarafından yönetilmiş, 2015 yılı yapımı sinema filmi. Romantik-komedi türündeki filmin başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım oynamaktadır. Kocan Kadar Konuş nerede çekildi, ne zaman çıktı? Kocan Kadar Konuş konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

KOCAN KADAR KONUŞ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Kocan Kadar Konuş 21 Şubat 2022 Pazartesi yani bugün saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecektir.

KOCAN KADAR KONUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Konuş filmi Bolu ilinde çekilmiştir. Film çekimleri Bolu'nun Göynük ilçesinde yapılmıştır.

KOCAN KADAR KONUŞ KONUSU NE?

Efsun (Ezgi Mola), 30 yaşına kadar hikayesi gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamıştır. Seneler sonra lise aşkıyla (Murat Yıldırım) karşılaşır. Aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışır. En sonunda ise evlenmeye karar verirler.

KOCAN KADAR KONUŞ HANGİ YIL ÇIKTI?

Kocan Kadar Konuş, Kıvanç Baruönü tarafından yönetilmiş, 2015 yılı yapımı sinema filmi. Romantik-komedi türündeki filmin başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım oynamaktadır.

KOCAN KADAR KONUŞ OYUNCULARI KİMLER?

Ezgi Mola - Efsun

Murat Yıldırım - Sinan

Romina Özipekçi - Ferda

Nevra Serezli - Peyker

Gülenay Kalkan - Gönül

Ebru Cündübeyoğlu - Nur

Eda Ece - Ceren

Begüm Öner - Merve

Gül Arıcı - Tuğçe

Muhammet Uzuner - Yazar

Sinem Öztufan - Aslı

İsmail İncekara - Oktay

Emine Gülsüm Göznümer - Üresin

Ayten Mısırlıoğlu - Türesin

Şebnem Sönmez - Aysel

Bora Akkaş - Mehmet Lütfi

Cem Kılıç - Timur

Enis Arıkan - Mehmet

Burak Topaloğlu - Alpdirek

Efecan Şenolsun - Murat

Leyla Erdoğan - Burcu

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