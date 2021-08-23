"Kocamın raporu benden saklandı" diyen Survivor Sema Aydemir, yaşadığı kötü günleri anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Kocamın raporu benden saklandı" diyen Survivor Sema Aydemir, yaşadığı kötü günleri anlattı

'Kocamın raporu benden saklandı' diyen Survivor Sema Aydemir, yaşadığı kötü günleri anlattı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Survivor'daki performansıyla alkış toplayan milli atlet Sema Aydemir, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Çocukluğundan spor hayatına kadar birçok konudan bahseden Aydemir, "Gümbürtüye gittim" dediği zorlu evliliğinde yaşadığı kötü olayları anlattı.

Survivor'daki performansıyla alkış toplayan milli atlet Sema Aydemir, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Çocukluğundan spor hayatına kadar birçok konudan bahseden Aydemir, "Gümbürtüye gittim" dediği zorlu evliliğinde yaşadığı kötü olayları anlattı.

Evlenmeden önce eşinin psikolojik rahatsızlıklarını bilmediğini söyleyen Aydemir, Survivor'un kendisi için çok önemli ve onun için bir kurtuluş olduğunu söyledi.

Sema Aydemir, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk geçirdin?", "Spor olan yatkınlığın ne zaman başladı?", "Evliliğinde psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddet gördün mü?", "Kumar borcundan dolayı nelere kaybettiniz?", "Survivor'dan elenmek için deli taklidin yaptığın doğru mu?" ve "Survivor All Star'a gider misin?" sorularına da tüm içtenliğiyle cevap verdi.

VİDEONUN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerini mest etti
MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerini mest etti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adem Murat Yücel Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Düm Tek Tek Cimilli İbo Deniz Akkaya Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Burak Elmas Enner Valencia Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Kocamın raporu benden saklandı" diyen Survivor Sema Aydemir, yaşadığı kötü günleri anlattı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 12:09:51. #1.16#

title